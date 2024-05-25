- Politika

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti mask
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’na kırmızı karanfil bıraktı. MHP Lideri Bahçeli ardından Kızılcahamam’da bir otelde gerçekleştirilecek Ülkü Ocaklar İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programına katılmak üzere otele geçti.

25 May 2024 - 12:04 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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