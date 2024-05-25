MYP Genel Başkanı Remzi Çayır’dan Elbistan ziyareti

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, Elbistan’da bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulundu.

Genel Başkan Remzi Çayır’a, Elbistan programında Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Alagöz, MYP Kahramanmaraş İl Başkanı Halil Toraman, MYP Elbistan İlçe Başkanı Ali Özgen, Afşin İlçe Başkanı Ecevit Kavak, Göksun ve Ekinözü teşkilatının üyeleri eşlik etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, programının ilk durağında Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü ziyaret etti.

Başkan Erkan Gürbüz’e hayırlı olsun dileklerini ileten Genel Başkan Çayır, çalışmalar hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette ilk değerlendirmeyi Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz yaptı. Genel Başkan Çayır ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erkan Gürbüz, “Bizleri onurlandırdınız. Depremden sonra Elbistan’da siyasi partilerin üstünde Elbistan sevgisi ve Elbistanlılık kavramının var olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu dönem içerisinde de Elbistan’ımıza değer katan, önem veren herkesin fikirlerine önem veriyoruz. Elbistan için elini taşın altına koyan, taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da; “Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim, çıktığı bu yolda güzel işlere vesile kılsın. Kahramanmaraşlı olsam da Elbistanlı sayılırım. Elbistan’ın benim gönlümde ayrı bir yeri var. Ben Elbistanlılardan iyilik ve güzellik gördüm. Elbistan’la ilgili bizim yapabileceğimiz ne varsa, hizmeti çoğaltma adına üzerimize ne düşerse düşsün buradayız.

Siyasetçilerin arasındaki duvarların yapay olduğunu düşünüyorum. Hepimizin amacı da aynı zaten. Ülkemizi refaha, insanlarımızı da mutluluğa ulaştırmak ve hayatını kolaylaştırmak. Elbistan’ı güzelleştireceğinize inanıyorum. Gerçekten bunu da sizde gördüm. Bu heyecanınızı da hiç kaybetmeyin. Hizmet aşkını canlı tutacağınıza ve başarılı olacağınıza da inanıyorum. Çünkü sizde o kumaş var” ifadelerini kullandı.

Çayır, daha sonra partililerle birlikte istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Milli Yol Partisi’nin Kahramanmaraş genelindeki durumuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.