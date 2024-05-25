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Zehir tacirlerine şafak baskını: 21 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürl...

Zehir tacirlerine şafak baskını: 21 kişi tutuklandı
Zehir tacirlerine şafak baskını: 21 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde daha önce suçüstü yakalanan 6 şahısla birlikte 22 şüpheliden 21’i, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün, uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesinin kararlılıkla süreceği belirtildi.

# Kahramanmaraş, operasyon, Türkoğlu, Özel Harekat

25 May 2024 - 10:52 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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