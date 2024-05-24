Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazandıkları Konya’nın ilçe belediyelerinde teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Konya İl Teşkilatı ve basın mensupları ile kahvaltı programında buluşan Fatih Erbakan, “31 Mart Seçimlerinin sonucu özellikle Konya’da elde ettiğimiz sonuçlar Yeniden Refah Partimiz açısından son derece önemlidir. Konya’da büyükşehirde yüzde 24’e yakın bir oy, merkez ilçelerde yine yüzde 25’in üzerinde oy oranları 6 tane ilçe belediye başkanlığı aynı zamanda belediye başkanlığı kazanılamasa bile ilçelerin çok önemli bir kısmında yüzde 20’nin üzerinde oy oranlarına ulaşarak Konya’da seçimlerden büyük bir zafer ile çıktık. Tabii ki Konya’da bu sonuçların alınması önemli” şeklinde konuştu.

“Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz”

Son günlerde sokak hayvanların toplanarak uyutulmasına yönelik tartışmalar hakkında konuşan Fatih Erbakan, “Biz sokak hayvanların uyutulmasına kesinlikle karşıyız. Bu inancımıza da uygun olmayan bir davranıştır. İnsani bir davranış da değildir. Bazı batı ülkelerinde bu yapılıyor olsa bile onları taklit etmemiz doğru bir davranış değildir. Biz Yeniden Refah Partili belediyelerimizle seçim öncesinde de ifade ettiğimiz gibi bu hayvanlarımızı mutlaka toplamak, sokaklarımızı başıboş köpeklerimizden arındırmak ancak bu hayvanlarımızı da en güzel şartlarda, en modern, gelişmiş merkezlerde yaşamlarını devam ettirmek istiyoruz. Veterinerler ve uzmanlar gözetiminde, bu merkezlerde 24 saat internet üzerinden canlı yayınla halkımız tarafından takip edilebilmesi, izlenebilmesi, halkımızın ziyaretine her zaman için açık olması ve burada en iyi şartlarda bu hayvanların yaşatılması bizim hedefimizdir. Bununla ilgili belediyelerimiz şimdiden kollarını sıvadılar. Biz Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir canın alınmasını onaylamıyoruz. Bu hayvanların uyutulmasına karşıyız. Modern ve gelişmiş merkezlerde, her türlü destek sağlanarak son derece önemlidir” diye konuştu.