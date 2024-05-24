Putin: “Reisi’nin heyetindeki Rus helikopterlerinde sorun çıkmadı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Belarus’a geldi. Yeniden devlet başkanı olduktan sonra ikinci yurtdışı seyahatini en yakın müttefiki Belarus’a gerçekleştiren Putin, başkent Minsk’te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili ilişkilere dair birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Putin, “Bugünkü görüşmeler oldukça verimli geçti. Başbakan yardımcıları ve bakanlarımızın da katılımıyla savunma, güvenlik, ekonomik, kültürel ve insani alanda birçok konuyu ele aldık” dedi.

“Müzakereleri Ukrayna tarafının isteği üzerine Türkiye’ye taşıdık”

İsviçre’de önümüzdeki Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu konferansa Rusya’nın davet edilmemesine atıfta bulunan Putin, Ukrayna ile İstanbul’da gerçekleşen ilk müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını batılı ülkelere bağladı. Putin, “Bunu defalarca söyledim. Rusya müzakereleri hiçbir zaman reddetmedi. Üstelik biz Belarus’ta bu müzakereleri başlattık, sonra Ukrayna tarafının isteği üzerine Türkiye’ye, İstanbul’a taşıdık” şeklinde konuştu. Müzakereler çerçevesinde anlaşmaya varıldığını ve taslak hazırladığını belirten Putin, “Ukrayna müzakere heyeti başkanı bazı maddeleri imzaladı. Prensipte Ukrayna tarafı da Rus tarafı da anlaşmadan genel olarak memnun kaldı. Sonuçlandırılması gereken bazı noktalar vardı ancak genel olarak, tekrar ediyorum. Ukrayna tarafı bu belgeyi imzaladıysa, bu Ukrayna tarafının bundan memnun olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

“Zelenskiy’in meşruiyetinin sona erdiğinin farkındayız”

Putin, 20 Mayıs’ta resmi görev süresinin sona ermesine rağmen savaş nedeniyle süren sıkıyönetim ve seferberlik gerekçesiyle koltuğunda kalmaya devam eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bu durumdan dolayı eleştirdi. Zelenskiy’nin bu durumundan dolayı müzakere masasında kimin olacağının belirsiz olduğunu savunan Putin, “Bu boş bir soru değil. Kiminle müzakere edilecek? Mevcut Devlet Başkanı Zelenskiy’in meşruiyetinin sona erdiğinin farkındayız. İsviçre’de yapılacağı duyurulan konferansın amaçlarından birinin, Kiev rejiminin sponsorları olan Batı toplumuna, görevdeki devlet başkanının ya da zaten faal olmayan devlet başkanının meşruiyetini teyit ettirmek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Atılan adımların resmi hiçbir karşılığının olmadığını söyleyen Putin, “Yasal olarak bağlayıcı belgeleri imzalamak için kime ihtiyacımız olduğunu ve kiminle anlaşabileceğimizi bilmemiz gerekir. Ardından meşru makamlarla muhatap olduğumuzdan tamamen emin olmalıyız. Bu sorunun Ukrayna’da öncelikle parlamento, Anayasa Mahkemesi veya diğer bazı hükümet organları açısından yanıtlanması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“(Reisi’yi taşıyan helikopter) Bakımı düzgün yapılsaydı böyle bir sorun yaşanmayacaktı”

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasına değindi. ABD ve batılıların ambargoları nedeniyle İran’ın teknolojik gelişimini sürdüremediğine işaret eden Lukaşenko, bu yaptırımlar nedeniyle helikopterlerin bakımlarının yapılamamış olabileceğini belirtti. Lukaşenko, “Onların yolcu gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve diğer ulaşım araçlarına yaptırım uygulama hakları yoktu. Bu normal mi? Bu helikopteri sen sattın. 40-50 yıldır kullanılması önemli değil. 50 yılda sadece 3 kez de uçmuş olabilir. Belki de bakımı düzgün yapılsaydı böyle bir sorun yaşanmayacaktı” şeklinde konuştu.

Lukaşenko’nun ardından söz alan Vladimir Putin ise Reisi’yi taşıyan helikopter kafilesinde Rus helikopterlerinin de bulunduğuna işaret ederek, “Heyetteki diğer 2 helikopter Rus helikopteri olduğu için, aynı rota ve şartlarda olmasına rağmen sorun çıkmadı” karşılığını verdi.