A Milli Takım’ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)."

Milliler iki özel maç yapacak

A Milli Takım, EURO 2024 turnuvası öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile birer özel maç yapacak. 29 Mayıs’ta tam kadro olarak İstanbul’da toplandıktan sonra 3 Haziran’a kadar çalışmalarını Riva’da sürdürecek ay-yıldızlılar, bu tarihte Türk Hava Yolları’na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran’daki İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A’da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall’Ara Stadyumu’nda oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak. Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek milliler, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona’dan Poznan’a hareket edecek. 9 Haziran’da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova’ya geçecek.

10 Haziran’daki Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy’de oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak.

A Milli Takım ile Ümit Milli Takım beraber kamp yapacak

Öte yandan, A Milli Takım ve Ümit Milli Takım birlikteliğinin güçlendirilmesi adına, her iki takımın teknik heyetlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında, haziran ayında gerçekleştirilecek kamplarda bir dizi yeni uygulamaya gidilecek. A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takım ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit milliler, biri İtalya diğeri de Polonya’da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran’da Polonya’dan Almanya’nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Avrupa Şampiyonası’nda ilk maç Gürcistan ile

2024 Avrupa Şampiyonası’nda F Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran’da Gürcistan, 22 Haziran’da ise Portekiz’e karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran’da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.