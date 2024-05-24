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Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'n...

Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü mask
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

# Hatay, Kaza, TRAFİK KAZASI

24 May 2024 - 21:43 AA Hatay- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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