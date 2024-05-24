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Çaldığı malzemeleri satamadan yakalandı

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Elbistan’da, bir işyerinden matkap ve spiral taşlama makinesi gibi elektrikli aletleri çaldığı gerekçesi ile 1 şüpheli yakalandı. Elbistan İlçe Emniy...

Çaldığı malzemeleri satamadan yakalandı mask
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Elbistan’da, bir işyerinden matkap ve spiral taşlama makinesi gibi elektrikli aletleri çaldığı gerekçesi ile 1 şüpheli yakalandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapalı pazar içerisinde faaliyet gösteren bir işyerinden matkap, spiral taşlama makinesi gibi elektrikli aletlerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve çevredeki güvenlik kameralarını izleyen asayiş ekipleri, hırsızın kimliğini kısa sürede belirledi. Şahsın ikametine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakalarken çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

# Elbistan, asayiş, operasyon

24 May 2024 - 20:14 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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