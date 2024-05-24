Paksoy: “Rezerv alan çalışması, ticaretin kalbi olan caddelerden başlamalıydı”

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, rezerv alan çalışmalarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

İlk çalışmanın ticareti hayatın kalbi konumundaki caddelerden başlamamasına tepki gösteren Başkan Paksoy, “En son ihale edilecek yeri en başta yapıyorlar” dedi.

Diğer şehirlerdeki rezerv alan çalışmalarında büyük aşama kaydedilmesine rağmen Elbistan’da yeni başlanıyor olmasını da eleştiren Başkan Paksoy, bu durumdan ticari hayatın büyük darbe aldığını savundu.

Çoğunluğu esnaf olmak üzere yaklaşık 20 bin kişinin Elbistan’dan göç ettiğini hatırlatan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, “Böyle giderse göçü durduramayız. En az 10 bin kişi daha şehri terk eder” ifadesini kullandı.

Elbistan’da ilk açıklanan rezerv alan büyüklüğünün 56 hektardan 30 hektara düşürülmesinin de yanlış olduğunun altını çizen Paksoy, “Bir felaket yaşadık. Bu felaketi fırsata çevirmek istedik. 9 ay önceki ilk planda 56 hektar onaylanmışken nasıl oldu da 30 hektara düştü?” sorusunu yöneltti.

Rezerv alanla ilgili çalışmaların startının en çok yıkımın yaşandığı Ahmet Karacabey Caddesi’nden başlaması gerektiği görüşünü paylaşan Başkan Paksoy, “Bu zamana kadar Elbistan’ımız zarar görmesin diye sustuk. Ama rezerv alan, esnafımız için tam bir hayal kırıklılığı oldu. İlk başlanacak yer Ahmet Karacabey Caddesiydi. En son ihale olacak yer en başta oldu. Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkım olmayan yer kentsel dönüşüme girdi. Hamza akbaş caddesi tek taraflı rezerv alana girmiş. Ulu Cami ve çevresi hiç girmiyor. İşyerlerimizi açmamız lazım. Elbistan’da 22 bin kişi göç verdik. Karayollarının orayı yapmayla bu göçü önleyemeyiz. Bu göç 30-40 bine çıkacak” şeklinde konuştu.

Deprem konutlarının inşa edildiği Karaelbistan Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni bir ulaşım arterine acil ihtiyaç duyulduğunu da aktaran Başkan Paksoy, “Karaelbistan’daki TOKİ’de trafik nasıl olacak. Oradaki nüfus 25-30 bine çıkacak. Mevcut yol, yeni durumu kaldıracak mı? Karaelbistan’dan ilçe merkezine ancak bir saatte gelecek” dedi.

Rezerv alan konusundaki belirsizlik ve bilgi kirliliğinin de giderilmesini isteyen ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, yapılacak binaların da 3 boyutlu görsellerinin paylaşılmasını talep etti.