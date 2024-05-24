83 milyonluk hibenin yarısından fazlasını Elbistan çiftçisi aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamında il geneline verdiği 83 milyon liralık hibenin yarısını Elbistan çiftçisi aldı.

Türkiye’nin ekim alanı bakımından dördüncü büyük ovası olsa da 2 büyük akarsudan çok kısıtlı şekilde yararlanabilen ve sulamanın elektrik enerjisine dayalı olduğu Elbistan Ovası’nın durumu, modern tekniklere yönelmeyi zorunlu kılıyor. Çiftçiler, en büyük gider kalemlerinden biri olan elektrik faturalarını düşürmenin yolunu güneş enerjisi başta olmak üzere damlama ve yağmurlama sistemlerini tercih etmeye başladı.

Sulama sistemleri için ceplerinden çıkacak masrafı azaltmak isteyen üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hibe desteklerinden yararlanmak için de büyük çaba harcıyor. Çiftçiler, bu çerçevede bireysel sulama sistemleri için verilen hibe desteklerini takip ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bireysel sulama sistemleri hibe destek programında hibe almaya almaya hak kazanan üreticiler ve işletmeler belli oldu.

Buna göre, Kahramanmaraş genelinde 455 çiftçi-işletmenin başvurusu hibeye değer görüldü. Hibe verilen projelerin toplam miktarı 167 milyon lira oldu. Üreticiler, bu rakamın yarısı olan 83 milyon 500 bin lira hibe almaya hak kazandı.

Hibe desteğinden aslan payını ise Elbistan aldı. Elbistan’da yüzde 50 hibe desteğine uygun görülen proje sayısı 208 oldu. Sunulan projelerin toplam değeri ise 86 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu projelere verilecek hibe desteği de 43 milyon liranın üstüne çıktı.

Elbistan’daki tek bir proje için en büyük hibe miktarı 1 milyon 130 bin lira, en düşüğü ise 15 bin lira oldu.

Elbistan üreticisi, damlama sulama, yağmurlama, güneş enerjili yağmurlama ve güneş enerjisi sistemleri kurulumu için hibe aldı.