Başkan Bulut’tan buğday fiyatı açıklaması

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, ülkede hububat hasadının başlamasına rağmen alım fiyatlarının açıklanmadığını belirterek, “Maliyetin altında kalan bir rakam, üreticiyi mağdur eder” dedi.

Buğdayın ortalama maliyetinin 11 lira olduğuna işaret eden Başkan Bulut, “Çiftçinin her yıl yaşadığı bu belirsizlik bir an önce giderilmeli” ifadesini kullandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de (TMO) depolama ve alımla ilgili geçtiğimiz yıl karşılaşılan sorunların yaşanmaması için şimdiden önlem almaya çağıran Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Üreticimizin mağduriyet yaşamasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Geçen sene hububattan zarar eden çiftçinin yine de üretimden vazgeçmediğini hatırlatan Başkan Bulut, TMO depolarının doluluğuna ve dünya buğday fiyatlarının düştüğüne yönelik açıklamaların da çiftçileri tedirgin ettiğine vurgu yaptı.

Tarımsal üretimin bir ülke için ne kadar stratejik unsur olduğunun bilinmesini isteyen Başkan Bulut, maliyet artışının çiftçinin belini bükmeye devam ettiğini dile getirerek, “Eli nasırlı çiftçimiz, yaşadığı ve karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmiyor. İlaçtan tohuma, mazota, gübre ve elektriğe kadar her girdinin fahiş zamlandığı bu ortamda üreticinin sesi duyulsun istiyoruz. Yapılan hesaplamalara göre üretim maliyetimiz yüzde 62 artmış. Buğdayın ortalama kilogram maliyeti 11 liraya ulaşmış durumda. Hal böyleyken maliyetin altındaki bir rakam çiftçinin, üreticinin yok sayılması anlamına gelir. Fiyat ne olacak diye bekleyen çiftçinin tedirginlik ve belirsizlik içinde bırakılması kabul edilemez. Çiftçilerimizin sabrı emekleriyle sınanmamalıdır. Bu durum buğday üreticilerimizi sıkıntıya sokuyor. Üreticiler ne yapacağını bilmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de üreticinin yeterince desteklenmemesinin tarımdan kopuşa neden olduğuna dikkat çeken Başkan Bulut, “Çözümü ithalatta aramaktan vazgeçilmeli. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Çiftçiyi tarladan uzaklaştıracak politikaların doğurduğu sonuçlar hepimizin malumu. Bu yüzden, çiftçiyi rahatlatacak bir fiyat bekliyoruz” dedi.