24 May 2024

Ankara’da sele kapılan 2 çocuk hareket halindeki ve park halindeki araçların altına sıkıştı

Ankara’da şiddetli yağış sonrası sele kapılan 2 çocuk önce hareket halindeki aracın altında, daha sonra park halindeki otomobilin altında sıkıştı. Çocuklar vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı.