24 May 2024 - 15:53- Yaşam G:

60 yıl sonra resmi nikah kıydılar

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Niğde’de 8 çocuk ve 20 torun sahibi çift, 60 yıl sonra nikah masasına oturdu.

60 yıl sonra resmi nikah kıydılar mask
60 yıl sonra resmi nikah kıydılar
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60 yıl sonra resmi nikah kıydılar
60 yıl sonra resmi nikah kıydılar

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yakacık köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Elmas Sağlam ve 86 yaşındaki Ahmet Erol ilçe Belediye Başkanı Neşet Doygun’un kıydığı nikahla evliliklerini 60 yıl sonra resmileştirdi. 60 yıllık mutlu evliliklerini 8 çocuk, 20 torunla taçlandıran ancak resmi nikahları olmayan çift Altunhisar Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle resmen evlenmiş oldu.

Çiftin resmi nikahlarını kıyan Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, evlilik yaşamlarında örnek olan çifte uzun ömür ve mutluluk diledi.

24 May 2024 - 15:53 İHA Niğde- Yaşam

Mahreç  İha

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