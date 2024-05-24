Hipertansiyonu olanların yarısı hastalığının farkında değil

Günümüzde küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen hipertansiyon, en ölümcül hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de her üç kişiden birinde yüksek tansiyon görülüyor. İleri yaşlardaki kişilerde ise hipertansiyon sıklığı %85’e ulaşıyor. Hastaların sadece %50’sinin hipertansiyon hastalığının farkında olduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, “Hipertansiyonu olanların %50’sinin, kendisinde bu sorunun var olduğundan haberi yok. Erkek hastalar, kadınlaragöre yüksek tansiyonu daha az umursuyor. Erkeklerde bu farkındalık %40, kadınlarda ise %67 civarında” dedi.

Dünyada her 100 kişiden 30’u hipertansiyon sorunu yaşıyor. Genellikle ileri yaşlarda daha sık rastlanan hipertansiyon, gençlerde 20’de 1 oranında görülüyor. Ülkemizde %40 ile en sık Karadeniz Bölgesi’nde görülen hipertansiyona, %22 ile en az Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da rastlanıyor.

Hipertansiyon sorununun Karadeniz Bölgesi’nde daha fazla olmasının tuz tüketiminin fazla olmasından kaynaklandığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, “Karadeniz insanının yapısal olarak daha stresli olmasının da bunda etkisi var. Aşırı kilolularda da yüksek tansiyon çok sık görülür; 100 kişiden 73’ünde mevcuttur. Zayıf kişilerde ise %6 gibi düşük bir oranda kalmaktadır” diye konuştu.

Sinsice ilerleyip 5 hayati organa zarar verebilir

Hastaların ancak %50’sinin hipertansiyon hastalığının farkında olduğuna değinen Prof. Dr. Ziya Mocan, “Geri kalan %50’lik kesimin kendilerinde hipertansiyon olduğundan haberi yok. Erkekler, kadınlara göre bu hastalıktan daha az haberdar ve daha vurdumduymaz. Erkeklerde bu farkındalık %40, kadınlarda ise %67 civarında” dedi.

Yüksek tansiyonun en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mocan, “Yüksek tansiyon, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Hipertansiyon, uzun süre belirti vermeden sinsice ilerleyerek kalp, büyük damarlar, göz, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar verir. Sinsi düşman olarak da adlandırılan yüksek tansiyonu tespit etmenin tek yolu, belli aralıklarla tansiyonu ölçtürmektir” ifadelerini kullandı.

Kadın hastaların %60’ı, erkek hastaların sadece %33’ü ilaç kullanıyor

Türkiye’deki hipertansiyon hastalarının sadece %48’inin ilaç kullandığını vurgulayan Prof. Dr. Ziya Mocan, şöyle devam etti: “Geri kalan kesim ya hastalığının farkında değildir ya da ilaç kullanmayı reddetmektedir. Kadınlar bu konuda daha hassas olup %60’lık oranda ilaç kullanmaktadır. Erkeklerin isesadece %33’ü ilaç kullanmaktadır. Bu nedenle hipertansiyonun yol açtığı böbrek yetmezliği, kalp krizi, inme gibi sorunlar erkeklerde daha çok görülür. Hipertansiyonun yaygınlığı ve tehlikeleri göz önüne alındığında, toplumda farkındalığın artırılması hayati önem taşımaktadır. Düzenli sağlık kontrolleri, kan basıncının düzenli olarak ölçülmesi ve halkın hipertansiyon hakkında bilinçlendirilmesi, hastalığın erken teşhisi ve tedavisi açısından büyük fayda sağlayacaktır.”