Ekinözü ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgilendirme toplantısına, Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, Şube Müdürü Kürşat Bayazıt, okul Müdürlerimiz ve ilçemizde kendi alanlarında müfredat değişikliği için koordinatör öğretmen (Zümre Başkanı) olarak belirlenen öğretmenler katıldı.

Turaç, toplantıda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgilendirme yaparak görüş alış verişinde bulundu.

Toplantıda, bakanlıkça bu amaçla yapılacak hizmet içi eğitim programlarına katılım süreci, Haziran ve Eylül semer dönemlerinde yapılabilecek çalışmalar ile yeni müfredatın 2024/2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul 5.sınıf ve lise 9. sınıflarda sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Turaç, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için okul müdürleri ve öğretmenlere düşen görev ve sorumlulukları hatırlatarak bu süreçte ihtiyaç duydukları her aşamada milli eğitim müdürlülüğünü yanlarında göreceklerini söyledi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, “Eğitimciler olarak bize düşen görev kendi alanımız olan bu hususta toplum içerisinde, meslektaşlarımız arasında konuşurken kullandığımız dil, takındığımız tavır ve üslup bir eğitimciye yakışır şekilde olmalı. Şunu unutmamalıyız ki bizler eğitim politikalarını belirleme değil uygulama aşamasında görevli olan çalışanlarız. Buna rağmen politika belirleyici olan bakanlığımız büyük bir özveri ve büyük bir emekle hazırladığı taslağı tüm toplumla birlikte bizlerinde bilgisine sunarak görüş ve önerilerimizi istedi. O zaman bize düşen sunulan taslağı gerektiği gibi inceleyerek, içselleştirerek yapıcı ve destekleyici öneriler sunabilmektir. Mensup olmak mesuliyet gerektirir. Kendi mensubu olduğumuz bakanlığımızın politikalarını ve çalışmalarını en güzel şekilde öğrenmek, bize düşen şekilde kamuoyunu ve paydaşlarımızı bilgilendirmek bizlerin görev ve sorumluluğu olmalıdır” dedi.