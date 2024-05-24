Genç Eğitim Sendikası, eğitimcilerin sorunlarını TBMM'de dile getirdi

Genç Eğitim Sendikası genel merkez yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisine Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasa Tasarısı çalışmasında eğitimcilerin taleplerinin karşılanması için ziyaret gerçekleştirdi.

Genç Eğitim Sendikası heyetinde Genel Sekreter Mehtap Selçuk, Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Genç Eğitim Sendikası Başdanışmanı Av. Ahmet Furkan Aydın yer alırken, TBMM'de AK Parti Kayseri Milletvekili ve Meclis Eğitim Komisyonu Üyesi Ayşe Bohurler, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Meclis Eğitim Komisyonu Üyesi Suat Özcağdaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamisoglu ziyaret edildi.

Genç Eğitim Sendikası, son günlerde artan eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için hazırladığı yasa tasarısını da TBMM’deki görüşmede milletvekillerine ileterek kanunlaşması yönünde destek istedi.

Parti ayrımı yapmaksızın bu konunun çözülmesi gerektiğinin altını çizen heyet, Meclisteki milletvekillerini ziyarette ne kadar güvenlik önlemi varsa, okullarda da hem eğitim çalışanlarının hem de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın can güvenliğini sağlayacak önleyici güvenlik önlemlerinin okullarda da alınması gerektiğinin altını çizdi.

Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, “TBMM'deki görüşme trafiğini sürdüreceğiz ve Can güvenliğimizi yasal düzenlemeler ile sağlayacağız, görevimizi yaparken öldürülmek istemiyoruz. Bizim canımız kimsenin canından daha az kıymetli değil” dedi.