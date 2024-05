Elbistan Belediyesi’nde her perşembe ‘Halk Günü’ ilan edildi

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırdıklarını ve her perşembe gününü de ‘Halk Günü’ olarak ilan ettiklerini söyledi.

Başkan Erkan Gürbüz’ün makamı, 31 Mart seçimlerinin ardından toplumun tüm kesimlerinden yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Başkan Erkan Gürbüz, siyasetçisinden sivil toplum kuruluşuna, iş dünyasından vatandaşlara kadar çok sayıda hemşerisini makamında misafir etti.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, bugünden itibaren hayırlı olsun ziyareti için randevu vermeyeceğini, “Daha iyi hizmet edebilmek adına bugünden itibaren hayırlı olsun ziyaretlerini sonlandırıyoruz” cümlesi ile açıkladı.

Vatandaşların, Elbistan Belediyesi’nin hizmetleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini almak için her perşembe gününü ‘Halk Günü’ olarak ilan ettiklerini duyuran Başkan Erkan Gürbüz, “Halk Günümüzde, tüm vatandaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Her bir vatandaşımızın derdini dinlemek ve çözüm bulmak için bu makamdayız. Elbistan Belediyesi’ni halkımızla birlikte yöneteceğiz demiştik. Elbistan Belediyesi, Elbistanlıların evidir. Sözümüzü tutuyor ve makam kapımızı herkese açıyoruz. ‘Başkana ulaşamıyorum’ sözünü vatandaşlarımızın lügatinden çıkaracağız. Derdine derman, sorununa çözüm isteyen hemşerilerimizi, her hafta Perşembe günü Halk Günü programımıza bekliyoruz” dedi.