Bakan Yerlikaya: “Kahramanmaraş’ta 20 bin 145 konutu teslim ettik”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “ 6 Şubat depremleri sonrasında Edeler Diyarı’nda da “Tek yürek, tek bilek” olduk’ diyerek Kahramanmaraş genelinde 20 bin 145 konutun yapımın tamamlandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan konut seferberliğine ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Depremler sonucu Kahramanmaraş’ta 7 bin 490 binanın yıkıldığını hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, buna karşılık da toplam 45 bin 809 kalıcı deprem konutu inşa edileceğini söyledi.

Yerlikaya, “Kahramanmaraş; bileği bükülmeyen, sırtı yere gelmeyen kahramanlar yurdudur. 6 Şubat depremleri sonrasında Edeler Diyarı’nda da “Tek yürek, tek bilek” olduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde asrın felaketini hamdolsun asrın dayanışmasına dönüştürdük ve dünyanın en büyük konut seferberliğini başlattık. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ta 7 bin 490 bina yıkılmıştı. Ancak, “Umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve öyle de oldu” dedi.

Kahramanmaraş genelinde 1849’u köy evi olmak üzere 20 bin 145 konutun hak sahiplerine teslim edildiğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, “45 bin 809 kalıcı deprem konutunun yapımının gerçekleşeceği Kahramanmaraş’ta, 18 bin 296 deprem konutu, 1849 köy evi olmak üzere toplam 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerimiz yeni yuvalarına kavuştu. Diğer konutların yapımı da büyük bir hızla devam ediyor.

Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Son anahtar teslim edilinceye kadar, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.