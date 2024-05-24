Dev projede 16 tünel, 8'er viyadük ve köprü hizmete girdi

Mersin ile Antalya'yı bir birine bağlayan 17 milyar TL'lik Akdeniz Sahil Yolu projesinin 264 kilometrelik mesafeyi 228 kilometreye düşürecek olan Mersin ayağında, şuana kadar 203 kilometre bölünmüş yol, 16 tünel, 8 viyadük, 8 köprü tamamlanıp hizmete açıldı . Bölgede incelemede bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "16 tünel, 8'er viyadük ve köprü hizmete girdi, 11 kilometre içerisinde 6 tünel, 7 viyadükten oluşan kısmın da ihalesi yapıldı. Bitirilen 203 kilometre bölünmüş yol sayesinde ulaşım 4-5 saatlere inmiş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen turizm ve tarımın merkezleri Mersin ile Antalya arasında planlanan 17 milyar TL'lik Akdeniz Sahil Yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçmiş yıllarda tek şeritli ve tehlikeli yol nedeniyle 12 saat süren iki şehir arasındaki ulaşım, açılan tünel, viyadük ve köprüler ile çift taraflı yollar sayesinde 5 saate kadar düştü. Mersin kısmında projede yer alan 28 tünelden 16'sı tamamlanıp hizmete açıldı. 8 köprünün tamamı, 16 viyadükten ise 8'i bitirilerek ulaşıma açıldı. Büyükeceli-Gözne arasında çalışmaları yerinde inceleyen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Karayolları Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile ilgililerden bilgi aldı.

2003 kilometre yol tamamlandı

Akdeniz Sahil Yolu Projesinin hem Mersin hem bölge hem de ülke için önemli olduğuna vurgu yapan Vali Pehlivan, "Mersin ile Antalya yolunu bir birine bağlayan bir sahil yolu projesi. İki il arasındaki toplam yol uzunluğu yaklaşık 500 kilometre. Bu yolun 264 kilometresi Mersin ili sınırlarında kalıyor. Bu uzunluk ilk etapta 228 kilometreye inmek suretiyle 36 kilometrelik bir kısalma sağlıyor. Bu 228 kilometrenin de bugüne kadar 203 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumda. Geriye kalan 25 kilometrede ise çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şuanda Büyükeceli-Gözne arasında yol yapım inşaat çalışmalarının olduğu alanda olduklarına dikkat çeken Vali Pehlivan, bir yandan viyadük diğer yandan da tünelde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

16 tünel, 8'er viyadük ve köprü hizmete girdi

Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Mersin kısmında 28 tünel olduğuna değinen Vali Pehlivan, "28 tünelden 16'sının inşaatı tamamlanmış, vatandaşımızın hizmetine sunulmuş durumda. Bu yol güzergahında 16 viyadük var ve 8'i tamamen bitirilerek hizmete sunulmuş. Yine 8 köprümüz var ve tamamı bitirilmiş durumda. Ayrıca 3 kavşaktan 2'si tamamlandı. Dolayısıyla yoğun hummalı, hem maddi hem de fiziki şartlar nedeniyle zorlu bir coğrafyada çalışılıyor" diye konuştu.