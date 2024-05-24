Rezerv alanda 4 bin 606 konut ve 1042 işyeri yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Elbistan’daki rezerv alan uygulamaları ve vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlayan toplantıda konuştu.

Şahin, “Elbistan’da rezerv alanlarımızı ilan ettik. Elbistan’ımızı yeniden ayağa kaldırmak için bir mücadele içerisindeyiz. Kollarımızı sıvayıp geldik. Elbistan’ımızı da sağlam temellere oturmuş, yüksekliği fazla olmayan, yepyeni bir şehir meydana getireceğiz” dedi.

TOPLAM 5 bin 648 BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILACAK

Şahin, Elbistan’da 3 etap halinde 4 bölgede rezerv alan ilan edildiğini söyledi. Elbistan’da rezerv alanda toplam 5 bin 648 bağımsız bölüm yapılacağını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kahramanmaraş İl Müdürü Ahmet Şahin, “Güneşli Mahallesi’nde (çarşı bölgesi) 735 konut ve 675 işyeri, Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 bin 476 konut ve 96 işyeri, Kümbet Mahallesi’nde 1398 konut ve 268 işyeri yapacağız” ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan vatandaşların sorularını da yanıtlayan Şahin’in, rezerv alanla ilgili en çok merak edilenlere ilişkin yanıtları ve uygulama aşamalarını şu şekilde sıraladı:

TAHLİYE TEBLİGATLARINI ASIYORUZ

“Proje bütünlüğüne engel olmayan binaları muhafaza ediyoruz. Rezerv alan içerisindeki az hasarlı binaları, 5 Şubat’taki değeri üzerinden değerliyoruz ve şuan ki güncel rayiç üzerinden değerliyoruz. İşler bittikten sonra harcadığımız parayı da diğer kefeye koyuyoruz. Aradaki farkı borcundan düşüyoruz. Tahliye tebligatlarını astık. 40’ın üstünde tahliye tebligatı verdik. 251 tane daha var onlar da gelecekler.

5 ŞUBAT’TAKİ DEĞERİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

5 Şubat’taki inşaat değeri üzerinden değerliyoruz ve güncel rayice göre de değerliyoruz. Bizim yaptığımız projenin de değerini hesaplıyoruz. Bunun arasındaki farkı borcundan düşüyoruz. Borçlandırma modelimiz şu şekilde; yıkılan ev 1 birim, yapılan ev 3 birim. Maliyetler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından indirim uygulanacak. 2 yıl ödeme olmayacak. Faizsiz 10-15 yıllık vade ile ödenecek. Kaldıramayacağınız bir borç yükü hiç görmedim. Rezerv ilan ettiğimiz yerlerde 10 günlük tahliye süresi var. Bir proje ne kadar geç başlarsa o kadar geç biter. Yıkmadan başlayamıyoruz. Alandaki temizliği yapmamız gerekiyor. Konteynerlerin nakline başladık. Burada tüm paydaşlara işler düşüyor. Herkesin bir orkestra gibi hareket etmesi gereken bir iş. Gece gündüz demeden emeğimizi de esirgemeden bu yaraları hep birlikte saracağız.

Rezerv alan ilanı öncesinde vatandaşlarımızın yerinde dönüşüm başvurularını bekledik. Bundan dolayı gecikme oldu. Şehir merkezlerinde bu beklentimiz tam anlamıyla gerçekleşmedi.

BÜTÜNLÜĞÜ BOZAN, YAPI DENETİMSİZ YAPILAR YIKILACAK

Rezerv alanda proje bütünlüğünü bozmayan yapı denetimli yapıları mümkün mertebe koruyacağız. Hem yapı denetimsiz, yapı denetimi bizi tatmin etmeyen ve proje bütünlüğünü bozan yapılarda özellikle kaçak unsurlar varsa asla kabul etmeyeceğiz. Özellikle kaçak kat konusunda korumayız. Türkiye’nin her yerinde bunu böyle uyguluyoruz. Dış görünüşü güzel olan binalarımız var pırıl pırıl diyorlar onlar için. Binanın cephesinin ne kadar güzel göründüğüne değil taşıyıcı unsurlarını kontrol ediyoruz. Sıfır kilometre şehir inşa ediyoruz ama yanında 30 yaşında bir bina kalmış bu doğru değil. Yapı denetim olmayan binaları az hasarlı da olsa yıkma tarafındayız.

3 etap planlıyoruz. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bölgeye 2 alandan sonra gireceğiz. Orada 251 binanın tahliyesini isteyeceğiz.

EV SAHİBİ VE KİRACILARA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

Projelerin önümüzdeki yıla ışıklarını yakacağız. Herkesin hayranlıkla baktığı yepyeni bir Elbistan inşa edeceğiz. Proje tamamlana kadar kira yardımı 7 bin 500 lira vereceğiz. Taşınma desteği vereceğiz. Ev sahipleri ve kiracılara da aynı şekilde uygulanacak. İsteyene kira desteğini 1 yıllık peşin vereceğiz.

ARSALARA EL KOYMUYORUZ

Parsel bazlı müteahhit anlaşması yapmadık. Bu planda herkesin hissesini havuza atıyoruz. Bu alanlardaki herkesin tapusu geçici olarak hazineye devredilecek. Ruhsat çıkarılması için bunu yapacağız. Arsaya el koyma diye bir durum yok. Daha sonra kat irtifakları kurulup hissedarlara dağıtılacak. Arsa payınız düşüyorsa ise aradaki fark borcunuzdan mahsuplaşacak. Ada bazlı herkesin şerefiyesi olacak. Dağılımlar da bu şerefiyelere göre yapacak. Bedel isteyenler için de değerlemesini yapar öderiz. Bu projelerde para kazanma amacı yok. Bu projeler, şehirlerin bir an önce ayağa kalkması için yapılıyor.

HERKES NE KADAR DÜKKANI VE DAİRESİ VARSA ALACAK

Bodrum olmayan yapı bulunmayacak. Zeminde gevşeklik varsa fore kazık uygulayacağız. Yüzdelik oranlar sizleri yanıltmasın. Herkes kaç dairesi ve dükkanı varsa o kadar daire ve dükkan alacak. Projemizdeki sayılar aşağı yukarı yıkılana yakın oranda. Vatandaşımız hiçbir zaman kaldıramayacağı bir yükün altına girmedi.

AFAD’A GİDENLER KURADA ÇIKAN DAİRELERİNİ GERİ VEREBİLİR

Hak sahipliği ile ilgili konuyu AFAD yürütüyor. Rezerv alan içinde hak sahipliğine bakmaksızın evrak üzerinden bakar ve kararımızı veririz. 3 dairesi varsa 3 daire alır. 2 dükkanı varsa 2 dükkan alır. Rezerv alan içerisinde AFAD’a kuraya girenler varsa gitmesinler. İlla TOKİ’ye gitmek isteyen gitsin. Rezervdeki arsasının bedelini almak isteyene de parasını veririz. Gitmek istemeyen de iptal etsin gelsin. Kendi arsalarına yapıyoruz evlerini.

BİLGLENDİRME VE UZAŞMA OFİSİ KURACAĞIZ

Elbistan’a bilgilendirme ve uzlaşma ofisleri kuracağız. Rezerv alanın sınırlarının artması için henüz bir karar alınmadı. Askıları asılan binaları bir an önce tahliye edilmeli ki inşaat başlasın. Projenin başlaması için yıkmam lazım. Tahliye için verilen süreyi çok fazla uzatamayız. Elbistan kış memleketi. Kaba inşaatları kasım-aralık gibi bitirmemiz için bir an önce tahliyelerin yapılması lazım. Önce yıkılan yerlerden başlamak gibi bir şansımız yok. O zaman 5 yılda bu işin içinden çıkamayız. Yapacağımız projeler, oldukça güzel ve yöresel mimariyle tasarlanıyor. Malzeme seçimlerimiz de musluğundan giderine kadar en ince detayına kadar seçiliyor.”