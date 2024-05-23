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Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'deki yeni lokasyonu Göktepe-2 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını bildirdi.

Fatih Sondaj Gemisi, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı mask
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Bayraktar, X sosyal medya platformundan Karadeniz'deki yeni sondaj çalışmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Bayraktar, paylaşımında, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi, 51 bin 283 groston ağırlığa sahip bulunuyor.

# ekonomi

23 May 2024 - 22:25 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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