Söğütlü Çayı’nda toplu balık ölümleri yaşandı

Söğütlü Çayı’nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle toplu balık ölümleri yaşandı. Yetkililer, ölümlerin nedenini araştırırken balıkların kesinlikle yenmemesini istedi.

Söğütlü Çayı’nın Çiçek Mahallesi ile Termik Caddesi arasındaki bölümde bilinmeyen bir nedenle toplu balık ölümleri yaşandı. Çok sayıda irili ufaklı ölü balık su yüzeyine çıkarken büyük kısmı da kıyıya vurdu.

Söğütlü Çayı’nda yaşanan balık ölümleri, akşam saatlerinde ortaya çıktı. Çay kenarında gezen vatandaşlar, sudaki ölü balıkları görünce durumu Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, balık ölümlerinin yaşandığı farklı noktalarından numuneler aldı. Balık ölümlerinin nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, konudan haberdar olur olmaz teyakkuza geçtiklerini söyledi.

Balık ölümlerinin nedenine ilişkin somut bir bulgu olmadığını belirten Tontuş, “Söğütlü Çayında meydana gelen balık ölümleri ile ilgili numune topluyoruz. Bize ihbar ulaşır ulaşmaz arkadaşlarımız bölgeye intikal etti. Ekiplerimiz, ilk etapta yoğun bir balık ölümüyle karşılaştı Şuan su ve ölü balık numunelerini aldık. Numuneleri laboratuvara göndereceğiz ve çıkacak sonuca göre de işlem yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tontuş, vatandaşlardan ölü ya da canlı balıkların hiçbir şekilde yenmemesi gerektiğinin altını çizdi.