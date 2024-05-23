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Tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangında, araçta yüklü 7 otomobil yandı. Ömer Güleç idaresindeki 06 LJ 923 plakalı sıfır araç yüklü tırda Pozan...

Tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi
Tırda çıkan yangında 7 sıfır araç kullanılamaz hale geldi
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Mersin'in Tarsus ilçesinde tırda çıkan yangında, araçta yüklü 7 otomobil yandı.

Ömer Güleç idaresindeki 06 LJ 923 plakalı sıfır araç yüklü tırda Pozantı Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekip durumu Adana ve Mersin itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu tır ve üzerindeki 7 sıfır araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında bir otomobil de yanmaktan son anda kurtarıldı.

# Mersin, TIR, yangın

23 May 2024 - 19:19 AA Mersin- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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