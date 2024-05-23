SOLOTÜRK’ün nefes kesici gösterisi

Kırıkkale Valiliği tarafından kurumlara arası koordinasyonla kamu kaynağı kullanılmadan düzenlenen KALEFEST coşkusu, SOLOTÜRK’ün gösterileriyle daha da arttı. Türk Hava Kuvvetlerinin (TSK) gösteri timi SOLOTÜRK, KALEFEST ziyaretçilerini nefes kesici şovlarla buluşturdu. Pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Manevralar esnasında F-16 uçağını flare ve duman gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Meydanları dolduran vatandaşlar, gösteri anlarını da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. SOLOTÜRK ekibinin uçuş gösterisi yaklaşık 20 dakika sürdü. Binbaşı Pilot Murat Bakıcı ile telsizden iletişim kuran Vali Mehmet Makas, "Gökkubemiz, sizin gibi çelik kanatlı aslan parçaları sayesinde emin ellerde" diyerek teşekkür etti.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir pilotun yapamayacağı gösterileri Türk pilotlarının yaptığını belirterek, Türk’ün çağı Türkiye Yüzyılı’nda uzay ve havacılıkta göklere imza atılacağını söyledi.

KALEFEST’in Kırıkkale’de ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Makas, "Kırıkkale’mizde bir ilki gerçekleştirdiğimiz KALEFEST Kırıkkale tanıtım günlerinin önemli ayağı olan göklerdeki SOLOTÜRK ekibinin gösterisini izledik. İnsanlarımızda çok heyecanlandı. Türk’ün damarlarındaki asil kanın tekrar hareketlendiğini müşâhade ettik" dedi.

SOLOTÜRK gösterisini ilk kez izlediğini belirten Edanur Yalçın, uçuş gösterisinin güzel olduğunu ifade etti.

Berivan Kaba, heyecanlı ve keyifli olduğunu anlatan emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Arzu Varlı, Kırıkkale’de bir ilk olduğunu ifade eden daha önce hiç izlemediklerini ve çocuklarının da güzel olduğunu aktardı.

Funda Saygılı ise, çocuklarıyla birlikte beğenerek izlediğini ve çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Sponsorluğunu özel firmaların karşıladığı etkinlikler, Pazar gününe kadar devam edecek.