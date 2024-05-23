Öztunç, “Deprem sonrası kesilen trafik cezaları iptal edilmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, depremin hemen sonrasında kesilen trafik cezalarının 500 gün sonra tebliğ edilmeye başlandığını belirterek, “Can yakan bu cezalar iptal edilmeli” dedi.

6 Şubat 2023’teki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından çok sayıda afetzede, ülkenin dört bir yanına dağıldı. Yıkımdan kurtardıkları araçlarla yola çıkan çok sayıda depremzedeye Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYSY) kameralarından kural ihlalleri dolayısıyla para cezası yazıldı. Ancak bu cezalar, afetzedelere tebliğ edilmedi. Afetzedeler, depremden yaklaşık 500 gün sonra adreslerine ulaşan ceza makbuzları ile adeta şaşkına döndü.

Bu yöndeki şikayetlerin artması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, afetzedelerin sesi oldu.

‘ Deprem günü ve sonrasındaki birkaç günde deprem bölgesinde yurttaşlarımıza kesilen trafik cezaları can yakıyor’ diyen Öztunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu.

Depremin üzerinden 500 gün geçtikten sonra vatandaşlara faizi ile yollanan bu cezaların iptali gerektiğinin altını çizen Öztunç, “ 6 Şubat depremlerinden hemen sonra yurttaşlarımız afet bölgesinin dışına çıkmaya çalıştı. Depremde yıkılmayan MOBESE kameraları ve gittikleri şehirlerdeki kameralardan trafik cezaları ile karşı karşıya kaldılar. Bir buçuk yıldır bu cezalar tebliğ edilmiyordu. Şimdi ise özellikle Kahramanmaraş’taki afetzede hemşerilerimize çok ağır faizlerle birlikte depremden 500 gün sonra bu ceza tebligatları ulaşmaya başladı. İçişleri Bakanlığı, bu cezaların iptali için torba yasaya bir kanun maddesi koysun. Depremzedelere daha fazla yük olmasın. Bu cezaların iptali için hepimiz destek olalım” ifadelerini kullandı.