Robot Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen Elbistan Robot Yarışması’nda (EL-RO) ödüller sahiplerini buldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Enerjisa Üretim’in katkılarıyla ilkini düzenlediği Elbistan Robot Yarışması (EL-RO) sona erdi.

Her biri geleceğin teknoloji yıldız adayı olan öğrenciler, birbirinden özgün tasarım robot ve projeleri ile yarışmada yerini aldı. Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesindeki yarışma; 4 anaokulu, 7 ilkokul, 13 ortaokul ve 11 liseden 226 öğrenci ile 47 danışman öğretmenden oluşan 127 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Takımların 5 farklı kategoride hazırladığı robot ve projeler, uzman jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen projeler de belli oldu. Dereceye giren takımlara toplam 87 bin TL ödül dağıtıldı.

Buna göre, ‘hızlı çizgi izleyen robot’ kategorisinde birinciliği Şehit Naci Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinciliği Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğü de Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu elde etti.

‘Çizgi izleyen robot’ kategorisinde ise ilk 3 proje şu şekilde sıralandı: “Elbistan Ortaokulu, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Teğmen Harun Kılınç Ortaokulu.”

‘Er meydanı’ 1.kategorinin birincisi Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi oldu. İkinciliği Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve üçüncülüğü de Doğan Sitesi Ortaokulu elde etti.

‘Er meydanı’ 2.kategorisinde birinciliği ve üçüncülüğü Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin takımları kazandı. Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

‘Labirent çözen robot’ kategorisinin lise düzeyinin ilk üçü Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbistan Mükrimin Halil Lisesi ve Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nden oluştu. Ortaokul kategorisinde ise Elbistan Ortaokulu ödüle layık görüldü.

‘Kargo taşıyan robot’ kategorisinin lise düzeyinde Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi ikinci ve Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Ortaokul düzeyinde ise Elbistan Ortaokulu ile Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu dereceye girdi.

Serbest kategoride ise anaokulu düzeyinde Karaelbistan Şefkat Anaokulu birincilik ve üçüncülük elde etti. Elbistan Anaokulu da ikinci oldu.

İlkokul düzeyinde TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu birinci olurken Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu ikincilik ve üçüncülük elde etti.

Ortaokul düzeyinde ilk üç ise Elbistan Ortaokulu, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi olarak sıralandı.

Lise düzeyinin ilk üçü ise, Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

Sevgi Anaokulu danışman öğretmeni Gülcan Kurt, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu öğretmeni Osman Çolak, Şeker Ortaokulu danışman öğretmeni Veda Özdemir, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni Fatih Kurt, Elbistan Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni Mustafa Sevin, Bahçeşehir Ortaokulu danışman öğretmeni Selçuk Polat, Elbistan Şehit Kamil Topal Ortaokulu danışman öğretmeni Ayşe Şakalar ve Şehit Naci Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi danışman öğretmeni Durdu Ağyar da mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, yarışmaya katılan ve dereceye giren herkesi tebrik etti.

Elbistan Robot Yarışması’nın, gençlerin vizyonlarını yansıttığını belirten Çetin, “Milli teknoloji hamlemize ışık tutan projeler göğsümüzü kabarttı” dedi.

EL-RO ile yazmaya başladıkları başarı öyküsünü tekrarlamak istediklerini vurgulayan Çetin, “Uzun ve zorlu bir hazırlık döneminin meyvelerini topladığımız yarışmamız sona erdi. Öğrencilerimiz, günler geceler boyunca bu yarışmaya hazırlandı. Jürimiz, dereceye giren projeleri belirlemek için çok zorlandı. Yarışmadaki her proje bizim için birincidir. Çünkü her bir proje yer alan öğrencilerimiz, hem kendilerinin hem de ülkemizin geleceğini inşa etmedeki azim ve kararlılığının yansıması oldu. Türkiye yüzyılının umudunu bizlere gösteren tüm öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini yürekten kutluyorum.

İnşallah, Elbistan Robot Yarışması bir marka olacak. Bu markayı payitaht şehrimize kazandırmada bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.