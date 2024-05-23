Jandarma 701 şahsı yakaladı, 16 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın mayıs ayında yaptığı çalışmalarda 690’ı çeşitli suçlardan arananlar olmak üzere 701 şahsı yakalayıp adalete teslim ederken 16 da ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılık suçlarından 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu operasyonlarda 30 bin makaron, 85 kg kıyılmış tütün, 208 kök kenevir, 146 gram esrar, 51 gram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 590 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Elbistan’da icra edilen faaliyetlerde 2 ruhsatsız tüfek, Nurhak’ta 1 ruhsatsız tüfek ve Afşin’de de 2 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 5 ilçede toplam 8 ruhsatsız tabanca ile 8 ruhsatsız tüfekle silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Trafik jandarması tarafından kontrol edilen 49 bin 778 araçtan 1089’unun sürücüsüne 4 milyon 290 bin lira idari para cezası uygulandı. 276 araç trafikten men edilirken alkollü araç kullanan 18 şahsın da sürücü belgesine el konuldu.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; genelinde suça karıştığı tespit edilen 12 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı.

TEM Şube Müdürlüğünce terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan aranan M.B. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.