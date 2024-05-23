Küçük bordo berelilerden jandarmaya moral ziyareti

Elbistan Şehit İsrafil Kargı İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, asker üniformaları ile Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na moral ziyareti gerçekleştirdi.

Küçük öğrenciler, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı ve komando marşı gösterileri ile de göz doldurdular.

Şehit İsrafil Kargı İlkokulu’nun 2/D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hulusi Ay eşliğinde yaptıkları ziyarette Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal tarafından karşılandı. Bordo bereleri ve asker üniformaları ile Kıdemli Üsteğmen Dal ve personelleri selamlayan çocuklar, daha sonra hazırladıkları koreografileri sergiledi. Öğrenciler, ilk olarak İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını büyük bir coşku ile okudu. Küçük bordo berelilerin, komando marşı gösterisi de gururlandırdı. Öğrenciler, daha sonra jandarmanın görev esnasında kullandığı araç ve gereçleri inceledi. Silahlarla yakından ilgilenen öğrenciler, jandarmanın narkotik arama köpeği ‘Yama’ ile de oyunlar oynadı. Dron gösterisine de şahitlik eden öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Sınıf öğretmeni Hulusi Ay, ziyaretle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin milli ve manevi değerleri yaşayarak öğrenmesinin önemine dikkat çekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçiklerin, Türk milletinin gözbebeği olduğuna işaret eden Ay, “Bu anlamda yeni hizmet binasına taşınan Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığımızı okulumuzun da adını taşıyan Şehit İsrafil Kargı'ya bir vefa borcu olarak yapmış olduğumuz, hazırladığımız gösteriyi sergilemek, gezmek ve yeni kazanımlar elde etmek amacıyla ziyaret ettik. Bu hususta bizleri en güzel şekilde karşılayan Elbistan İlçe Jandarma Komutanımız Kıdemli Üsteğmen Emre Dal’a ve görevli personellere teşekkür ederiz” dedi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal da, kapılarının tüm okullara açık olduğunu vurgulayıp bu tür etkinlik ve ziyaretlerin çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesine katkı sunduğunu hatırlattı.

Öğrenciler, çektirdikleri hatıra fotoğrafı ile ziyareti sonlandırdı.