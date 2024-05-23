Kandil Restaurant’ta baraj manzaralı lezzet keyfi

Ekinözü ilçesinde bulunan Kandil Restaurant, alabalık ve ızgara çeşitlerini barajın mavi suları eşliğinde sunarak hem damak tadına hem de göz zevkine hitap ediyor.

Ahmet Alkaya ile Durdu Mehmet Boz’un işletmeciliğini yaptığı Kandil Restaurant, adını taşıdığı mahallenin Kayapa Mezrası’nda yer alıyor.

Kandil Restaurant, yaz ayları ile birlikte baraj gölünün serinliği ve masmavi manzarasını izleyerek şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak adresi olmayı sürdürüyor.

Restoranın bir aile tesisi olduğuna vurgu yapan işletmeciler Alkaya ve Boz, tüm bölge halkını yenilenen konseptleri ile lezzet yolculuğuna davet ettiler.

İşletmeciler Ahmet Alkaya ve Durdu Mehmet Boz, “Lokantamız, aile konsepti ile hizmet veriyor. Alabalığın yanı sıra et ve tavuk ızgara çeşitlerimizle de hizmetteyiz. Baraj gölünü kuşbakışı gören huzurlu ve sakin bir ortamda hem yemek yiyip hem de zaman geçirmek isteyen bölge halkını tesisimize davet ediyoruz. Restoranımıza ulaşım noktasında navigasyon yönlendirmesi mevcuttur. Hemşerilerimiz rahatlıkla bu lezzet durağına ulaşabilirler. Rezervasyon için de 0553 397 4361 numaralı telefondan irtibata geçebilirler” ifadelerini kullandılar.