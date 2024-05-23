TSK MEHMETÇİK VAKFI, VEKÂLETEN KURBAN BAĞIŞLARINI KABUL EDİYOR

TSK Mehmetçik Vakfı 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekâleten kurban temin ve kesim faaliyetini, bu sene de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütmektedir. 17 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Vekâleten Kurban Bağış kabulüne başlayan Mehmetçik Vakfı, bir hisse bedelini 11.850 TL, 370 ABD Doları ve 345 Euro olarak belirledi.

Şehit ve Gazi Mehmetçik ailelerine yapılan yardımlar kapsamında değerlendirilmek üzere 1995 yılından bu yana vekâleten kurban temin ve kesim hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının tebliğleri ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir. Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır.

Vekâleten kurban bağışı faaliyetleri kapsamında kesilen kurbanlıkların etlerinden üretilecek konserve kavurmalar, Şehit yakınları, Malul Gazi ve Engelli Mehmetçik aileleri ile kurban bağışçılarına dağıtılacaktır.

Tüm kesimler görüntülü kayıt altına alınmakta ve bağışçılarımız, kesim yapıldığı anda SMS ve e-posta ile bilgilendirilmekte, daha sonra Kurban temin ve kesim faaliyet süreci ile vekâletin veriliş görüntüleri paylaşılmaktadır. Ayrıca bağışçılarımıza şükran duygularımızın ifadesi olarak kurban kavurması (yurt içinde), teşekkür mektubu, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu eden bağışçılarımıza kurban kesimi görüntüleri ulaştırılmaktadır.

Vekâleten kurban bağışlarıyla elde edilen gelir, yardım planı dâhilinde Şehit, malul Gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda kullanılacaktır. Vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin kurumsal tahsilat ekranları ile internet bankacılığını kullanarak herhangi bir ek ücret ödemeden veya Vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı aracılığıyla, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile Adana, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun’daki Vakıf Temsilcilikleri ve Şirketleri vasıtasıyla makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartı ile yapılabilir. Yurt dışından ise, Vakıf internet sitesi üzerinden internet alışverişlerine açık kredi kartı ile online bağışa ek olarak, anlaşmalı banka şubelerinden de bağış yapılabilmektedir.

Mehmetçik Vakfının ilan edilen bu açıklamalarını kabul edip yukarıda izah edilen yollardan herhangi biriyle Mehmetçik Vakfına kurban bağışında bulunan bağışçılar, kurbanlıklarının kesimi için Mehmetçik Vakfını malik ve vekil kılmış olacaklardır. Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. (Belirlenen hisse sayısının dolması halinde bağış kabulü sonlandırılacaktır.)

Bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 14 Haziran 2024 Cuma saat 17.00’dir. Yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 12 Haziran 2024 Çarşamba saat 16.00’dır. Vakıf online bağış sisteminden ise 16 Haziran 2024 Pazar saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir.

17 Mayıs 1982 yılında kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, vatan hizmetini yerine getirirken Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin yakınları ile Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve evlatlarına maddi/manevi yardımda bulunmakta, çocuklarını yüksek lisans seviyesi dâhil okutmaktadır.

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