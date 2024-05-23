Elbistan’da 438 TYP’linin görev süresi sonlandırıldı

Elbistan’da, asrın felaketi sonrasındaki olağanüstü hal (OHAL) sürecinde Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde kaymakamlık bünyesinde istihdam edilen 438 personelin görev süresi sonlandırıldı.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından şubat ayı sonunda deprem bölgelerinde istihdamı desteklemek ve kaymakamlıklar bünyesindeki çeşitli hizmetlerin sunulması amacıyla Toplum Yararına Projesi (TYP) başlatıldı. Olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki bu proje ile Elbistan’da 438 kişi işbaşı yaptı. 438 personel, ilk etapta çadır kentler, yardım noktaları ve temizlik işleri gibi alanlarda görevlendirildi. Konteyner yaşam alanlarında da görev yapan 438 kişinin yaklaşık 15 aylık istihdam süreci sona erdi. Bakanlıkça süre uzatımına gidilmediği için TYP’li 438 personel, 21 Mayıs itibariyle görevini tamamlamış oldu.

Elbistan’da, daha sonraki süreçte de Kahramanmaraş Valiliği, Elbistan Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD bünyesinde yaklaşık 700 kişi istihdam edildi. Bu TYP’li personellerin görevi ise devam ediyor.