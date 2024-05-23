- Eğitim & Kültür

Darende Ayvalı’da ilk bilim fuarına ilgi

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Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde ilk kez düzenlenen Bilim Fuarı’na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Darende Ayvalı’da ilk bilim fuarına ilgi mask
Darende Ayvalı’da ilk bilim fuarına ilgi
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Ayvalı Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen Bilim Fuarı öğrenciler ve mahalle halkı tarafından da yoğun ilgi gördü. Öğrenciler tasarladığı eserler, okulun oyun sahasında açılan stantlarda sergilenirken bilim şenliğinin büyük emekler sonunda ortaya çıktığını belirten Ayvalı Ortaokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, “1997’den bugüne eğitime devam eden okulumuzda ilk defa bilim şenliği yapılıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eserler için büyük özveriyle çalıştı. Öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bilim Fuarına Darende Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Milli Eğitim Şube Müdürleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, Ayvalı Mahalle Muhtarı Ali Karagülle, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

23 May 2024 - 11:49 İHA Malatya- Eğitim & Kültür

Mahreç  İha

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