Şehit savcı Murat Uzun’un kanı yerde kalmadı

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 19 Ekim 2023’te 3 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz’ın ve Eser Kod adlı Dilan Durak’ın turuncu kategoride aranan teröristler olduğu belirlendi. Bu tespitlerde terörist Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz’ın Ovacık’ta 19 Eylül 2012’de şehit edilen savcı Murat Uzun’un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi.

’’Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı’’

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, ’’19 Ekim 2023 yılında Ovacık ilçesi Doğudibek kırsalında bir operasyon icra edilmişti. Jandarmamız etrafını sarmış teslim ol çağrısını yapıyor, JÖH burada deniyor, yaşamayı tercih et deniyor. 3 terörist yaşamayı değil öldürülmeyi tercih ettiler. Bunun sonucunda da etkisiz hale getirildiler. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu. Bu 3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Tespit edilen örgüt mensuplarından Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz, 19 Eylül 2012’de şehit olan savcı Murat Uzun’un da faillerinin arasında olduğu tespit edildi. Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun’’ dedi.

Öte yandan DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, etkisiz hale getirilen terörist Hatice Yılmaz’ın cenazesine katılmıştı.