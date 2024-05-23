Uzmanı uyarıyor: “Saç ekimi tıbbi bir işlemdir, uzmanı yapmalı”

Saç ekiminin eskiden sadece birkaç merkezde yapılırken artık çok yaygın bir hal aldığını ancak bu işlemin steril ortamda ve doktor denetiminde yapılması gerektiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Mahmut Yıldız, saç ekimi hakkında bilgiler verdi.

İşlem steril ortamda yapılmalı

Uzm. Dr. Mahmut Yıldız, saç ekiminin tıbbi bir işlem olduğunu kaydederek, “Bu nedenle steril bir ortamda veya ameliyathane şartlarında, konusunda uzman bir hekim gözetiminde yapılmalıdır. Günümüzde bu sektör o denli büyümüştür ki maalesef ‘merdiven altı’ olarak tabir edebileceğimiz ortamlarda bile saç ekim işlemi yapılır hale gelmiştir. Burada unutulmamalıdır ki ilk ve en önemli konu öncelikle hastanın sağlığıdır. Ayrıca bir komplikasyon olduğunda ya da başarısız sonuçlar alındığında hastaların bir muhattap bulamaması da bu gibi yerlerde gerçekleştirilen saç ekiminden sonra sıkça karşılaşılan sorunların arasında gelmektedir” dedi.

Lokal anestezi ile gerçekleştiriliyor

Saç ekiminin saçlı derinin tepe ve ön kısım bölgelerindeki saçların dökülmesi, seyrekleşmesi sonucu oluşan açıklığın, dökülmemeye şifrelenmiş ense bölgesinden değişik yöntemlerle alınan saç köklerinin (greft) açık bölgelere nakledilmesi olarak anlatan Yıldız, “İşlem, önceki yıllarda FUT yöntemi ile yapılırken günümüzde FUE yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Saç ekilecek alanın açıklığına bağlı olarak işlem 4-8 saat kadar sürebilir. Anestezi olarak ‘lokal anestezi yöntemi’ ile gerçekleştirilerek sadece greft alınacak ense bölgesi ile ekim yapılacak bölge uyuşturulur. Bazen uyuşturma esnasında hastanın ağrı duymaması için kısa süreli bir sedasyon anestezisi de uygulanabilir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bu durum hastanın tercihine bırakılır. Saç ekimi için hastaya planlama yapılırken hastanın yaşı, dökülmenin devam edip etmediği, ekim yapılacak alanın genişliği, greft alınacak alanın sıklığı önem taşır. Saç ekiminin genellikle 24- 25 yaşından önce yapılmaması önerilir. Çünkü o yaşta saç ekimi yapılacak kadar açılma oluşması, açılmanın ileriki yıllarda da devam edeceğinin bir işaretidir. Bireydeki saç dökülmesi hızlı bir şekilde devam ederken beklemekte yarar vardır. Hangi alanın daha fazla açılacağı ve nereye daha fazla ekim yapılması gerektiği önceden hesaplanmalıdır. Saç ekimi yaptıracak kişinin sonuçla ilgili kaygılarının giderilmesi ve yaklaşık olarak nasıl bir sonuç elde edileceği konusunda bilgilendirilmesi de çok önemlidir. Zira günümüzde bu konu ile ilgili olarak birçok yerde ve özellikle internet ortamında oldukça fazla bilgi kirliliği vardır. Bu durum ise hastaları tedirgin etmekte ve beklentilerinin sınırları zorlamasına yol açmaktadır. Bazen yeterli sıklığı elde edebilmek için 2 seans ekim yapmak da gerekebilir. Bu konuda da hastanın önceden bilgilendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Saçların çıkması 1 yıl sürebilir

Saç ekilecek alanın açıklığına bağlı olarak işlemin 4-8 saat kadar sürebileceğini belirten Yıldız, “Hasta, 2 veya 3 gün sonra tekrar kontrole çağrılır, ilk yıkama işlemi yapılır. Kimi zaman ekilen saçlar 3-4 hafta içinde dökülebilir ancak 3 ay sonra tekrar çıkmaya başlayacaktır. Son şeklini ise 6 ay ile 1 yıl arasında alır. Saç dökülmesine neden olan sistemik veya deri hastalığının olması saç ekimi için engel oluşturur. Bireyin herhangi bir hastalığının varlığı, varsa kullandığı ilaçlar önemlidir. Bunlardan en önemlileri kalp ilaçları ve kan sulandırıcı ilaçlardır. Böyle bir durumda takibini yapan doktoru ile görüşmesi ve bunları belli bir süreliğine bırakmakta sakınca olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Ayrıca eğer tüketiyor ise sigara, alkol ve kafeinli içecekleri bırakması veya azaltması da önerilir” dedi.