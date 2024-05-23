‘Bahar Konseri’ ile muhteşem bir geceye imza attılar

Elbistan'da ozanların, şairlerin ve birçok farklı meslek grubundan sanatseverlerin katılımıyla oluşturulan Elbistan Türk Müziği Topluluğu’nun Bahar Konseri, büyük ilgi gördü.

Konserde, Türk Halk ve Sanat Müziği’nin ölümsüz eserleri seslendirildi. Dakikalarca alkışlanan koro, solistlerin güçlü sesleri ve etkileyici yorumlarıyla izleyenlere güzel bir akşam yaşattı.

Elbistan Türk Halk Müziği Topluluğu, muhteşem bir "Bahar Konseri" ile müzikseverlerle buluştu. Farklı meslek gruplarından kurulan koronun konseri, BİST Elbistan Fen Lisesi salonunda düzenlendi. Müzikseverler, salonu hınca hınç doldurdu.

Aykut Alagöz’ün şefliğini yaptığı Elbistan Türk Müziği Topluluğu, konserinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz eserlerinden oluşan repertuarla müzikseverlerin karşısına çıktı. Koronun ve solistlerin eşsiz performansları, sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren konserde solo ve koro seslendirilen eserler büyük beğeni topladı. Müzikseverler, bir yandan koronun seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik ederken diğer yandan da cep telefonları ile o anları ölümsüzleştirdi. Koronun performansı, ayakta alkışlandı.

Konserin son eseri ise, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. ‘Maraş Maraş’ adlı türkü, asrın felaketini anlatan karelerle birlikte seslendirilince katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Konsere katılan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan Türk Müziği Topluluğu Başkanı Suat Türkmen ve Şef Aykut Alagöz ile koronun her bir üyesine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kültür ve sanat etkinliklerine çok önem verdiklerini belirten Başkan Erkan Gürbüz, “Şehrimizi aşk ile ilmek ilmek dokumaya gönülleri birbiri ile buluşturmaya devam edeceğiz. Sanatın ve kültürün yanında olmaya her zaman devam edeceğiz” dedi.