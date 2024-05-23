Depremde Nurhak’a omuz vermişti, tekstil atölyesine de öncü olacak

Nurhak’ta, asrın felaketi sonrasında afetzedelerin yaralarının sarılması için büyük uğraş veren iş adamı Hikmet Özarslan, Belediye Başkanı İlhami Bozan’ın tekstil atölyesi projesinin hayata geçirilmesi için öncülük edecek.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından kentte 40 prefabrik yapı kuran ve afetzedelere yardım ulaştıran hayırsever iş adamı Hikmet Özarslan’ı ziyaret etti. Ziyaretin ana gündem maddesi ise, Nurhak’ta açılması planlanan tekstil atölyesi oldu.

Ziyaretle ilgili olarak değerlendirme yapan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Özarslan’ın, zor günlerden geçen Nurhak için yaptıklarını unutmayacaklarını söyledi.

Başkan Bozan, “Bizlere en zor günümüzde el uzattınız ve barınma ihtiyacını karşılamak için de 40 tane prefabrik yapı yapıldı. Özarslan’ın nezdinde bizlere el uzatan herkese teşekkür ediyoruz. Nurhak’a büyük bir tekstil atölyesi kurmak istiyoruz. Hikmet Bey, bugüne kadar hep Nurhak’ın yanında durdu. İnşallah Hikmet Bey’in desteği ile bunu sağlayacağız ve Nurhak’tan göçü önleyeceğiz” dedi.

Başkan Bozan, kurulacak kapsamlı bir tekstil atölyesinin, Nurhak’ın işsizlik sorununun çözülmesinde büyük katkı sunacağını hatırlattı.

İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul İhracatçılar Meclisi Üyesi olan iş adamı Hikmet Özarslan da; bu konuda girişim ve görüşmeleri hızlı bir şekilde başlatacağını ifade etti.

Nurhak’ın her zaman yanında olacağının altını çizen Özarslan, “Gerek İstanbul İhracatçılar Birliği gerekse de TİM’le görüşerek bunu başarabilmek için elimizden geleni yapacağız. Nurhak’ın bu çabasını gerçeğe dönüştüreceğiz. Nurhak’ı çok seviyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Sarılması gereken yaralar için de üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.