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Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı

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Kahramanmaraş’ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Ekipler, yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı mask
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı
Kahramanmaraş’ta boya fabrikasında patlama: 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi’nde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonucu 3 işçi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

23 May 2024 - 00:05 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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