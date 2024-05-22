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Gazze’de can kaybı 35 bin 709’a yükseldi

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 709’a yükseldi.

Gazze’de can kaybı 35 bin 709’a yükseldi mask
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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki bombardımanı 229’uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 6 saldırı gerçekleştirdiği, 62 kişinin hayatını kaybettiği, 138 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 35 bin 709’a, yaralananların sayısının 79 bin 990’a yükseldiği aktarıldı. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenlerin bulunduğu, ambulansların ve sivil savunma görevlilerinin İsrail’in engeli nedeniyle cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

22 May 2024 - 22:48 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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