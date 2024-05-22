22 May 2024 - 22:44- Asayiş G:

Üniversite öğrencisi motokuryeyi öldüren şahsın iddianamesi hazırlandı

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Balıkesir’de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ı bıçakla öldüren E.Ö. hakkında ’tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan’ iddianame hazırlandı.

Üniversite öğrencisi motokuryeyi öldüren şahsın iddianamesi hazırlandı mask
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Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın (20) öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö.’ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması sebebiyle E.Ö. için ’Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’ maddesiyle iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkında ’tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan’ iddianame hazırlandı.

22 May 2024 - 22:44 İHA Balikesir- Asayiş

Mahreç  İha

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