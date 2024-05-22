Haberlere yaş sınırlaması ve sansür konulacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları’nın sezon finali RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katılımıyla gerçekleştirildi. Burada öğrencilerle buluşan Şahin, yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen RTÜK hakkında bilgiler verdi. Şahin, haberlere artık yaş sınırlaması ve sansür uygulamasının geleceğini söyledi. Gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olabileceğini aktaran Şahin, yapımcıların bir önlem almaması durumunda gerekenin RTÜK tarafından yapılacağını söyledi. "Biz yaptıklarımızın tamamını bir kanun ve yönetim çerçevesinde yapıyoruz" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Şikayetler bize geliyor. Bizim üst kurul uzmanlarımız bunu raporlaştırıyor ve şikayetlerin çoğunluğu da haklı oluyor. Sosyal medya gezintileriniz esnasında ’RTÜK yine şu kanallara ceza verdi ama bu kanalları görmüyor’ şeklindeki bir sistematik içerisinde çalışmıyor. Bizim sistematiğimiz çok net" dedi.

"Dikkat edilmesi gereken kurallar çok açık ve net"

Verilen cezalar öncesinde yayıncılara gerekli uyarıların yapıldığının da altını çizen Şahin, "Bizim için iktidara yakın, uzak veya muhalif kanal yoktur. Bizim içimizde CHP’den gelen 2, İYİ Parti’den bir, DEM’den bir, AK Parti’den 3 ve MHP kontenjanından da 2 iki arkadaşımız var. Nihayetinde her arkadaşımız, siyasi partilerin mecliste çoğunluğuna göre bir sistematik dahilinde geliyor. Bu kanal ayrımını biz yapmıyoruz. Biz medyayı şöyle görürüz; kurallara uyan medya, kurallara uymayan medya. Çok basit aslında, neden bazı kanallar hep ceza yiyor veya bazı kanallar daha az ceza yiyor veyahut da hiç yemiyor. A ve B kanalı diye düşünün. A kanalında bir ihlal olduğu zaman bizim sistematiğimiz var, yazılı ve sözlü uyarı sistematiğimiz. Bizim arkadaşlarımız A kanalını arayarak ihlalin düzeltilmesini söylüyorlar. A kanalı bu ihlali düzeltiyor ve yayın devam ediyor, bu ceza yemez eğer çok büyük bir ihlal değilse. B kanalını da uyarıyor arkadaşlarımız ama B kanalı da ’Bizim yayın politikamıza göre burada ihlal yok, biz bu yayın politikasını devam ettireceğiz’ diyorlar. Bunun üzerine de bizim arkadaşlarımız rapor hazırlayacaklarını dile getiriyor. Rapor yazılıp, ceza verildikten sonra ’RTÜK bize ceza verdi’ diye bas bas bağırıyorlar. Tribüne oynamayın. Kusura bakmayın, sizi biz uyararak ihlalleri de söyledik. Bir kanalın ceza yemesinin temel sebebi ihlalidir, bir kanalın ceza yememesinin temel sebebi de ihlal yapmamasıdır. 6152 Sayılı Kanun’da yer alan yayınlardaki dikkat edilmesi gereken kurallar çok açık ve net. Biz bir de kanunun haricinde bu anlamda bizim imzalamış olduğumuz, imza atmış olduğumuz Türkiye’de yayın yapan bütün ulusal televizyonların altına imza attığı, bütün platformların altına imza attığı yayın ilkeleri var. Bu ilkeler doğrultusunda biz denetimlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

"Burada iş çığırından çıktı"

Haberlere sansür ve yaş sınırlamasının geleceğini de açıklayan Şahin, "Biz normalde haber bültenine çok karışmıyoruz. Herkes kurallara uyduğu sürece o kendi alanıyla ilgili haber bülteni versin istiyoruz ama her alanda olduğu için burada iş çığırından çıktı. Hatta bir devlet büyüğümüzün bize bir tavsiyesi oldu. ’Bıktık artık. Aynı bu şekilde çocuklar da izliyor, bunlara +18 koyun’ dedi. Biz şimdi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca bir ilke kararı aldık. Bu kararda saatine göre +13, +18 koyacağız. Eğer o saatler dilimleri içinde durumu aşan bir şey olursa yeni bir ceza sistemi getirdik. İlke kararımız çok açık ve net. Yayınlanması için Cumhurbaşkanı’na gönderdik. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra biz bu uygulamayı yapacağız. Maalesef bu bizim için çok heyecan verici, övünülecek bir şey değil ama biz RTÜK olarak maalesef tabiri caiz ise haberlere ‘Bip’ koyacağız. Bunu 13 yaşından küçükler, 18 yaşından küçükler izlemesin veya ’Burada şiddet var’ diyeceğiz, ’Bu aile ile birlikte izlenebilir’ diyeceğiz. Bu haberlerde yoktu, ilk kez yapmak zorunda kaldık. Bununla ilgili olarak önlemimizi aldık, eğer yönetmelik çıkarsa ki yakın zaman da çıkacak o zaman buna başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Ya kendilerine gelecekler veya biz gerekeni yapacağız"

Gündüz kuşağı hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "Gündüz kuşağı ve diziler bizim en fazla uğraştığımız alanlardan bir tanesi. Gündüz kuşakları ciddi anlamda problemli bir alandır. Evlilik programlarını kaldırdık yerine farklı bir şey geldi. Türkiye’de en çok para kazandıran, eğlendiren ve reyting alan kadın programları yani gündüz kuşağı programlarıdır. Bunun içerisinde kadın hijyeni, kadın eğitimi, kadınların meslek edinmesi, çocuk bakımı veya el becerileri gibi daha güzel şeyler yapana kadar devam edeceğiz. Gündüz kuşakları ve dizilere çok ceza verdik, bunların ölçütü yok. Burada önemli olan biz görevimizi yapacağız, yapımcı görevini yapacak ama halkta görevini yapacak izlemeyecek, izlettirmeyecek. RTÜK olarak son raddedeyiz. Gündüz kuşağı programları ile ilgili son kararlar çünkü artık bunları kaldıracak durumumuz yok. Ya kendilerine gelecekler veya biz gerekeni yapacağız. Dizilerle ilgili biz gerekeni zaten yapıyoruz" ifadelerini kullandı.