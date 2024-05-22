Elbistan’ın 700 yıllık tarihi mirası 47 milyon lirayla ayağa kaldırılacak

Elbistan’da, Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılan ve 6 Şubat’taki deprem sonrasında hasar gören ve minaresi de artçılara dayanamayarak yıkılan 730 yıllık Çarşı Atik Cami’nin restorasyonu başlıyor.

" Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Elbistan merkezli deprem, ilçedeki 19 cami ve 45 minarenin de hasar görmesine neden olmuştu. Depremde minaresi hasar gören camilerden biri de kentin sembolü olarak gösterilen tarihi Çarşı Atik Cami olmuştu. Dulkadiroğlu Beyliği döneminde Alaüddevle Bey tarafından 1490 yılında yapıldığı bilinen Çarşı Atik Cami hasar görerek ibadete kapatıldı. Caminin minaresi ise deprem sonrasında ayakta kalsa da artçı sarsıntılara dayanamayarak tamamen yıkılmıştı. Minarenin molozları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kontrolünde muhafaza altına alınmıştı.

Elbistan’ın sembolü olan Çarşı Atik Cami’nin restorasyonu ve rekonstrüksiyon projesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan ihale sonuçlandı. İhaleye 3 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 51 milyon lira olarak belirlenen bu önemli restorasyon projesi, 47 milyon TL’ye ihale edildi.

Yüklenici firma, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını 3 Temmuz 2026’ya kadar tamamlayacak.