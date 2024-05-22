Afgan çoban cinayetinde karar çıktı

Elbistan’da, hayvan otlatmaya gittiği arazide tüfekle vurularak ölen Afganistan uyruklu bir çobanın katil zanlısı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5 Ekim 2023’te ilçeye bağlı kırsal Körücek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahallede çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Esed Abdillah, hayvanları otlatmak için gittiği arazide tüfekle vurulmuş olarak bulunmuştu. Çobanın cinayete kurban gitmiş olabileceğini değerlendiren Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Elbistan JASAT tarafından yapılan çalışma sonucunda katil zanlısı olarak yine Afgan uyruklu M.K. yakalanmıştı. Cinayette kullanılan tüfek de olay yerinden 1 kilometre uzakta bulunmuştu.

Sanık M.K. hakkında kasten adam öldürme suçlaması ile Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık M.K. de duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, sanığı, müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.K., bu kararın ardından tutuklu bulunduğu cezevine gönderildi.