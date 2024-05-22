KASKİ’den borçlu abonelere yapılandırma çağrısı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), borçlu abonelere yapılandırma hatırlatmasında bulundu.

İçme suyundaki otomatik fiyat artışları ile vatandaşın tepkisini çeken KASKİ’den yapılan paylaşımda, borcun peşin ödenmesi halinde gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 oranında faiz indirimi yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, 31 Aralık 2022 tarihi öncesi su borcu bulunan abonelerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar KASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçe şubeleri ile kurumun internet sitesindeki online işlemler menüsünden başvuru yapabileceği hatırlatıldı.

48 aya kadar da taksit imkanı tanındığı ifade edilen açıklamada, “7440 sayılı kanun gereği büyük kolaylıklar sağlanılan yapılandırmada 12, 18, 24, 36 ve 48 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Yapılandırma için son başvuru tarihi ise 31 Aralık 2024’tür” denildi.