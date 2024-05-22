Okula kabul edilecek 72 öğrenci sınavla belirlendi

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu’nda eğitim görecek 72 öğrenci, kabul sınavı ile belirlendi.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu kısmında 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitim görecek 72 öğrenciyi belirlemek için yaptığı okula kabul sınavının sonuçları belirlendi. Sınav, 230 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav sonucunda puan sıralamasına göre 72 öğrencinin okula kaydı yapılacak. Öğrencilerin 48’i kız, 24’ü de erkek olacak. Okul yönetimi, sınava ve dereceye giren öğrenciler tebrik etti

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu yönetiminden yapılan açıklamada, “Sınavımızı sorunsuz şekilde tamamlamış bulunuyoruz. 230 kişinin katıldığı sınav sonucunda Elbistan İHL ailesine katılacak 72 öğrencimiz belli oldu. Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi, eğitimde müfredatın içeriğine, okulda erdemli bir neslin yetişmesine yönelik kültüre uygun, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları bir üst öğrenime hazırlamak için tüm öğrencilerini özveriyle yetiştirmede doğru adres olmaya devam edecektir” denildi.