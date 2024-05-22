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Zirai ilaç bayileri bilgilendirildi

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Elbistan'da, zirai ilaç bayilerine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlen...

Zirai ilaç bayileri bilgilendirildi mask
Zirai ilaç bayileri bilgilendirildi
Zirai ilaç bayileri bilgilendirildi
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Elbistan'da, zirai ilaç bayilerine yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelik çerçevesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, kent genelinde faaliyet gösteren bitki koruma ürünü ruhsatına sahip firmalar ve bayilere yönelik olarak yasal mevzuatlara ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile zirai ilaç bayileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, zirai ilaç bayilerinin Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi (BKÜTS) hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Daha sonra Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince teknik konular ve mevzuatlara ilişkin bilgiler aktarıldı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

# Elbistan, Kahramanmaraş, tarım

22 May 2024 - 16:27 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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