Yusuf Kuzu Exclusive Salon törenle hizmete açıldı

Elbistan’da erkek kuaförü ve güzellik merkezi olarak hizmet verecek olan Yusuf Kuzu Exclusive Salon düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde düzenlenen açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Berberler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General ve davetliler katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Berberler Odası Başkanı Mükremin Alagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General de, genç kuaföre başarılar dileyerek işyerinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Salon ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aktaran işletme sahibi Yusuf Kuzu, günümüzde erkeklerdeki kişisel bakım anlayışı saç kestirmekten ve tıraşla sınırlı olmadığını söyledi.

Yusuf Kuzu, kişiye özel anatomik saç ve sakal kesimi ile cilt bakımına kadar birçok hizmeti profesyonel şekilde sunacaklarını belirterek, “İşyerimizde müşterilerimizin cilt bakım ve saç tasarımlarını yapacağız. Ferah bir ortamda tecrübeli ve alanında uzman personellerimizle Elbistan’da tüm müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Rahat ve konforlu salonumuzda, her türlü modele göre saç kesimi, cilt ve saç bakımı, altın oran kaş alımı, saç ve bıyık boyama gibi tüm hizmetleri vermekteyiz.

Kuaför salonumuzdan randevu almak isteyen vatandaşlarımız 0 541 449 44 75 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Dış görünüşüne değer veren ve farklı olmak isteyen herkesi Cumhuriyet Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki salonumuzda ağırlamak istiyoruz. Yusuf Kuzu Exclusive Salon’umuzun açılışına katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılışın ardından işyerindeki ilk saç tıraşını ise Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz oldu.