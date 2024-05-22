Türkiye Belediyeler Birliği'nde Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyeler belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliğinde Kahramanmaraş’ı temsil edecek üyelerin belirlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde seçim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Fırat Görgel Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin oylarıyla TBB Meclisi üyeleri belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün doğal üye olduğu TBB Meclisi’ne 8 asıl ve 4 yedek üye seçimi yapıldı. Toplantıda meclis üyelerinin kararıyla; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan ile Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Mehmet Beşen ve Onikişubat Meclis Üyesi Levent Parlak, TBB Meclis Üyesi seçildi.