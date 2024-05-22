"Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 34 ilde düzenlenen operasyonların, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını belirten Yerlikaya, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

Operasyonun detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Sinop ve Erzurum merkezli Aydın, Manisa, Balıkesir, Siirt, Van, Ordu, Isparta, İzmir, Balıkesir, Hakkari, Ankara, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yozgat, Antalya, Mersin, Hatay, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Kütahya, Muğla, Bursa ve Denizli olmak üzere 34 ilde yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Kütahya'da düzenlenen operasyonlarda, bankalara ait oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden müşteki şirketin hesap bilgilerini ele geçirdikleri, banka hesaplarında bulunan paraları, başka hesaplara havale ettikleri ve yaklaşık 14 milyon TL haksız kazanç sağlayarak nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli İzmir, Muğla, Antalya, Bursa ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, "Roma Bilişim" olarak adlandırılan bir grubun mobil uygulamalar üzerinden haberleştikleri, kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para transferini organize ettikleri, paranın takibinin zorlaştırılması amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri, örgüt lideri konumundaki şahsın suçtan elde edilen gelirin aklanması için oto galeri açtığı ve oto galeri üzerinden şüphelilerin akrabaları ve güvendikleri şahıslara taşınır, taşınmaz mal alım satımı yaparak para akladıkları ve hesaplarında yaklaşık 300 milyon dolar para hareketi bulunduğu değerlendirilen 69 şüpheli yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bitlis ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları ve bu siteler üzerinden banka hesaplarının yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini illegal faaliyet gösteren internet siteleri üzerinden satışını yaparak haksız kazanç sağladıkları ve "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarını işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda yürütülen 2 ayrı soruşturma sonucu "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçunu işledikleri tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Manisa, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Siirt, Adana ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, "forex yatırım ve yüksek kazanç" vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşların telefonlarına uygulama indirterek 1218 müştekiden yaklaşık 17 milyar lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 65 milyon lira değerindeki taşınır, taşınmaz malvarlığı ile 425 banka hesabına ve 69 kripto varlık cüzdanına şerh konuldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum, İstanbul, Bursa, Ordu, Tekirdağ, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, para karşılığında yasa dışı bahiste kullanılmak üzere banka, elektronik para hesabı temin ederek para transferine aracılık ettikleri tespit edilen 37 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk Lirası, kripto varlık cüzdanı ve dijital materyale el konulduğunu bildiren Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.