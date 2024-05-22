Direnişin konağını kültür evine dönüştürdü

Kahramanmaraş’ın geçmişten günümüze şehre değer katan insanlarını unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak için harekete geçen Akif Diş, bu sevdasını ilk başta kitaplaştırdı, daha sonra ise 170 yıllık tarihi konağı kendi imkanları ile kültür evine dönüştürdü.

Maraş direnişinde unutulmaya yüz tutmuş şahsiyetler başta olmak üzere şehre birçok değer katan insanların fotoğraflarının sergilendiği konak, vatandaşların da ilgisini çekti.

Maraş direnişinde yerel halkın karargah olarak kullandığı tarihi konağın bir müze haline gelmesinden ötürü mutlu olduğunu ifade eden Akif Diş, kültür evini herkesin gelip ziyaret edebileceğini vurguladı.

"İlk başta kitaplaştırdık"

Bu projeyi uzun zamandır düşündüğünü söyleyen Diş, "Büyüklerimizin hatıralarını babalarımızdan dinleyerek büyümüştük ve kendime görev atfettim. Bildiğimiz bilgiler bizimle gitmesin, en azından bu fotoğraflar bizlerle beraber yok olmasın dedik. Dostlarımızın ve büyüklerimizin ısrarı ile kitaplaştırılması gerektiğini tavsiyeleri üzerine ilk başta kitaplaştırdık" dedi.

"Tanıdık tanımadık herkesin ilgisini çekiyor"

Kültür evinde sergilenen fotoğrafları gören vatandaşların duygulu anlar da yaşadığını söyleyen Akif Diş, "Çok duygusal anlar yaşanıyor. Mesela geçenlerde bir kadın geldi buraya, kadın gezerken bir baktım bir fotoğrafa odaklanmış ağlıyor. Hali ile sordum ve babası olduğunu söyledi. Yani tanıdık tanımadık birçok insanın ilgisini çeken, alakaları olan güzel bir hizmet olduğunun kanaatindeyim. Bilhassa 70-80 yıl sonrasına da hitap edeceğini umduğum, buranın bir müze haline gelmiş olmasından dolayı da mutluyum" diye konuştu.

"Gelsin arkadaşlar muhabbet etsinler"

Kahramanmaraş halkının kültür evini her zaman ziyaret edebileceğini söyleyen Diş, "Bu konak 170 yıllık bir konak. Maraş harbinde rivayete göre çetecilerin burada organize edildiği, yaralı çetelerin buraya gelip yaralarının sarıldığı ve aş evi olarak da çetelere yemeklerin çıktığı bir mekan. Böyle kutsi bir mekanın böyle ulvi bir hizmete verilmesini Allah nasip etti. Tek kelime ile Maraş’a her yönden değer katmış doktorlarımız, eczacılarımız, öğretmenlerimiz, esnaflarımız, iş insanlarımız, bu insanlarımızı en azından resimleri ile yad etmek Kahramanmaraşlının bir görevi olarak düşünüyorum. Burası bir kültür evi, çay kahvemiz var. Gelsin arkadaşlar muhabbet etsinler, dostlarını çağırsınlar" ifadelerini kullandı.