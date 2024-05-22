Otomobiller minibüsle çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Elbistan’da, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı’nda meydana geldi. Binali Yıldırım Bulvarı üzerinden Nurhak kavşağı istikametine peş peşe ilerleyen 32 ACC 707 plakalı otomobil ve 01 DNC 47 plakalı otomobil, Sekili Caddesi’nden bulvara dönüş yapan 46 S 3135 plakalı minibüse çarptı. Kazada, 32 ACC 707 plakalı otomobil, savrularak işyerinin duvarına çarparak durabildi. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren kaza sonucu, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Kazada, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.